Il Pd replica a Billi | Alea serve 13 Comuni non agirà unilateralmente per Castrocaro

Il Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole risponde alle dichiarazioni del sindaco Francesco Billi riguardo alla gestione di Alea, società responsabile dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia urbana, precisando che Alea necessita di 13 Comuni e non agirà unilateralmente per Castrocaro.

Il Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole interviene sulle recenti dichiarazioni del sindaco Francesco Billi relative all’inefficienza di Alea, società che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento strade e pulizia urbana. Il primo cittadino aveva annunciato un imminente incontro con i vertici societari per chiedere un miglioramento del servizio anche mediante interventi supplementari rispetto a quelli pattuiti. "Un denuncia non costruttiva – dice Stefano Canonici (foto), segretario della sezione del Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole –, ma l’ennesima cortina di fumo volta a distogliere l’attenzione dei cittadini dalla palese incapacità di questa Amministrazione di incidere efficacemente sulla gestione del servizio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

