Il Paradiso delle signore trame puntate dal 15 al 19 dicembre | Mario chiede la mano di Caterina
Nelle puntate dal 15 al 19 dicembre de Il Paradiso delle Signore, si intensificano le emozioni e le decisioni importanti. Tra momenti di tensione e romanticismo, Mario si prepara a chiedere a Caterina di diventare sua moglie, mentre la decima stagione continua a raccontare le vicende dei protagonisti nel cuore di Milano.
La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Mario, protagonista di una sorpresa davvero speciale per Caterina. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 15 al 19 dicembre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mario chiede a Caterina di sposarlo. Cercando tra il corredo ricamato dalla madre, Caterina si imbatte in un nastro magnetico. La voce incisa racconta una fiaba, che viene scelta per la registrazione. L’evento viene però interrotto dall’arrivo di Mario. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
