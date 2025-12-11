Il Paradiso delle Signore | anticipazioni puntata venerdì 12 dicembre
Ecco le anticipazioni della puntata di venerdì 12 dicembre de Il Paradiso delle Signore, in cui si svolgono momenti di tensione e rivelazioni nel cuore del magazzino milanese. Tra emozioni e scelte cruciali, la trama si arricchisce di colpi di scena che continueranno a coinvolgere i protagonisti.
La nuova settimana al Paradiso delle Signore si chiude con una puntata ricca di colpi di scena. Nel magazzino milanese, sentimenti e decisioni importanti si intrecciano tra chiarimenti, passi falsi e nuovi sviluppi. Con il Natale alle porte, le vite dei personaggi continuano a evolversi, tra vecchie certezze che si sgretolano e nuove opportunità che si aprono. Dove eravamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti. Negli episodi precedenti, il clima al Paradiso delle Signore è stato tutt’altro che sereno. Odile fatica a superare il peso del gesto estremo della madre, mentre Umberto aggiorna Marcello, alimentando ulteriori tensioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
