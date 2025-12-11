Il papà con 7 euro sul conto | Ecco come ho perso tutto Incontrerò l’imprenditore che vuole aiutarci

Vasile Potolinca, padre con soli 7 euro sul conto, condivide il suo drammatico percorso di perdita e speranza. In un momento di difficoltà, un imprenditore della provincia di Bologna si propone di offrire un aiuto concreto. L'incontro rappresenta una svolta inaspettata in una situazione di estrema precarietà, lasciando spazio alla possibilità di ricostruire un futuro migliore.

Ancona, 11 dicembre 2025 – Quando gli abbiamo detto che un imprenditore della provincia di Bologna voleva incontrarlo per aiutarlo economicamente, Vasile Potolinca è rimasto in silenzio qualche secondo. “Non me lo aspettavo. Non l’ho neanche pensato”, dice. E la voce, dall’altro capo del telefono, tradisce anni di fatica. La sua storia, emersa da una sentenza del Tribunale di Ancona del 4 dicembre scorso e raccontata senza nomi tra le pagine del Carlino, ha attraversato l’Italia e ha toccato il cuore di Stefano Gamberini, 56 anni, agente di commercio di Valsamoggia. Da quindici anni, ogni Natale, Gamberini e sua moglie scelgono una storia e provano a cambiarne il finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it