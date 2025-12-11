Il Papa battezza l’unica vera Europa | quella delle radici giudaico-cristiane
Il Papa sottolinea l'importanza delle radici giudaico-cristiane come fondamento autentico dell'Europa, invitando gli eurodeputati conservatori a valorizzare la propria identità religiosa. In un appello, Leone richiama alla promozione dei principi etici e culturali derivanti dalla fede, fondamentali per tutelare i valori della vita umana in ogni fase.
Appello di Leone agli eurodeputati conservatori: «Si promuova la nostra identità riferendosi alla religione, che ha generato tesori culturali e principi etici essenziali per tutelare la vita dal concepimento alla morte». 🔗 Leggi su Laverita.info
