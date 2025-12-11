Il nuovo amministratore Centenari | Quell’episodio non è ciò che siamo

Marco Centenari torna a ricoprire il ruolo di amministratore del San Raffaele, sottolineando l'importanza della sicurezza dei pazienti. Dopo sei mesi di assenza e il suo precedente incarico come AD del Gruppo San Donato, Centenari si esprime in merito all’episodio che ha portato al suo ritorno, ribadendo l’impegno dell’ospedale verso le norme e i valori fondamentali.

"Vorrei ribadire con forza che la sicurezza dei nostri pazienti non è negoziabile". Così l’ingegner Marco Centenari, tornato nel ruolo di amministratore del San Raffaele che aveva lasciato sei mesi fa per diventare ad del Gruppo San Donato (e lo resta), dopo il siluramento di Francesco Galli per la "nota vicenda". Sulla quale Centenari "respinge speculazioni e fraintendimenti. L’evento ha riguardato un singolo reparto ed è stato prontamente gestito: l’attività si è svolta e continua a svolgersi regolarmente, in condizioni di pieno ordine, controllo e sicurezza. Mi sono immediatamente attivato affinché venissero adottate" "ulteriori misure utili e sarà mia responsabilità evitare che mai più si verifichino episodi che possano creare un minimo disagio ai pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo amministratore Centenari: "Quell’episodio non è ciò che siamo"

Il nuovo amministratore Centenari: "Quell’episodio non è ciò che siamo" - "Vorrei ribadire con forza che la sicurezza dei nostri pazienti non è negoziabile". Come scrive ilgiorno.it

Marco Centenari, il nuovo amministratore del San Raffaele: «Per noi la sicurezza dei pazienti non è negoziabile. L'episodio dei giorni scorsi non ci rappresenta» - La nota del nuovo amministratore unico dell'ospedale dopo i giorni di caos: «Sarà mia responsabilità evitare che mai più si verifichino episodi che possano creare un minimo disagio ai nostri pazienti» ... Come scrive msn.com

La nota del nuovo amministratore delegato: «L'episodio dei giorni scorsi non ci rappresenta» Vai su X

San Raffaele, 'per noi la sicurezza non è negoziabile'. Il nuovo amministratore: 'Un episodio che non rappresenta ciò che siamo' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook