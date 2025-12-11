il notiziario due ballottaggi per il tecnico bucchi

L’Arezzo si prepara alla sfida casalinga contro il Pineto, con due ballottaggi previsti in vista della partita di lunedì sera. La squadra amaranto ha svolto una seduta completa, focalizzata sul rafforzamento della condizione fisica e sulla preparazione tattica, in vista di un impegno importante nel campionato.

L’Arezzo prepara la gara casalinga di lunedi sera contro il Pineto. Ieri seduta completa per il gruppo amaranto che ha svolto un programma mirato a consolidare condizione fisica e principi di gioco. La squadra ha iniziato con la messa in azione, seguita da un circuito di forza e da esercitazioni di sprint per affinare reattività e velocità. Spazio poi alla fase tattica, con applicazioni sui movimenti di reparto, e chiusura con una partita a pressione, utile per mantenere ritmo e intensità in situazioni di gioco reale. Oggi è previsto un nuovo allenamento al centro sportivo Conti di Rigutino. Dezi e Renzi continuano a lavorare a parte, mentre la buona notizia è che il resto della rosa sta svolgendo la sedute senza particolari intoppi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net