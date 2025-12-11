Il Nobel all’anti-Maduro Oslo si inchina a Machado La figlia ritira il Premio

L’assegnazione del Premio Nobel a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha suscitato reazioni e riflessioni a livello internazionale. Nonostante la figlia abbia ritirato il premio per motivi di sicurezza, il riconoscimento ha evidenziato il ruolo di Machado nel panorama politico e il suo impatto globale, con commenti e attestazioni di stima provenienti da diverse istituzioni.

Assente alla cerimonia per motivi di sicurezza, ma più che mai presente nelle parole da lei scritte e lette dalla figlia; in quelle del capo dell’Accademia e del Parlamento norvegese; e in quelle di chi in mezzo mondo aveva esultato alla notizia che Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione venezuelana, sarebbe stata insignita del Premio Nobel per la Pace. Sul palco ieri non ci è salita lasciando alla figlia l’onore di rappresentarla e ritirare l’assegno in un alone di mistero sempre più fitto su dove fosse: ma in realtà era già a Oslo dove potrebbe apparire oggi al Parlamento "per stringere le mille mani – ha dichiarato la donna in un audio diffuso dagli organizzatori del premio – che lottano come me per un Venezuela democratico, libero, sicuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Nobel all’anti-Maduro. Oslo si inchina a Machado. La figlia ritira il Premio

