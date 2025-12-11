Il naufragio del Loch Ard secondo Florindi

Il frastuono di una folla in festa e due giovani che si stringono. L'incipit de Il pavone di porcellana, romanzo d'esordio di Fabio Florindi, edito da Arcadia Edizioni, ribalta immediatamente l'anticipazione del lettore: non è un inizio trionfale, ma la paradossale premessa di un microcosmo pronto a finire in frantumi. Il libro, che cavalca la fiction rimanendo ancorato alla realtà, è tratto da una storia vera: il naufragio del Loch Ard, veliero partito da Londra nel 1878 e diretto in Australia. Al centro del racconto lo spazio è occupato dai sentimenti che i due giovani protagonisti, il mozzo Tom Pearce e l'aristocratica Eva Carmichael, sviluppano l'uno per l'altra; sullo sfondo, invece, emergono invece le vicissitudini di vari personaggi attorno a un pavone di porcellana, l'oggetto più prezioso a bordo del veliero.

