Il Natale entra nel vivo in terza circoscrizione a Verona | Creiamo occasioni d' incontro tra persone e valorizzazione dei luoghi

La terza circoscrizione di Verona si prepara a vivere il Natale con un intenso calendario di eventi. Tra incontri, iniziative e momenti di convivialità, il programma coinvolge famiglie, associazioni e comunità locali, valorizzando i luoghi del territorio e rafforzando il senso di comunità in questa speciale stagione.

La terza circoscrizione di Verona accende ufficialmente l’atmosfera natalizia con un ricco calendario di appuntamenti che, anche quest’anno, attraversa i quartieri coinvolgendo famiglie, associazioni e realtà sociali del territorio. Nella cornice di un dicembre 2025 ormai entrato nel vivo, le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Natale a Catania 2025 entra nel vivo con un ricco calendario di spettacoli, musica, performance e tradizione https://catania.mobilita.org/2025/12/10/natale-a-catania-2025-entra-nel-vivo-con-un-ricco-calendario-di-spettacoli-musica-performance-e-tradizione/ - facebook.com Vai su Facebook

Treviglio entra nel vivo del Natale con musica, laboratori e solidarietà - La prima data centrale è quella di sabato 13 dicembre, quando Santa Lucia tornerà in piazza Garibaldi riempiendola dell’atmosfera più attesa dai più piccoli ... Si legge su bergamonews.it

MeraviglioSA Città del Natale Salerno: al via i mercatini - MeraviglioSA Città del Natale Salerno, al via l’allestimento dei mercatini natalizi: artigiani, laboratori e area bimbi con Babbo Natale MeraviglioSA ... Riporta zon.it