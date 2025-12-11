Il Natale entra nel vivo in terza circoscrizione a Verona | Creiamo occasioni d' incontro tra persone e valorizzazione dei luoghi

Veronasera.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza circoscrizione di Verona si prepara a vivere il Natale con un intenso calendario di eventi. Tra incontri, iniziative e momenti di convivialità, il programma coinvolge famiglie, associazioni e comunità locali, valorizzando i luoghi del territorio e rafforzando il senso di comunità in questa speciale stagione.

La terza circoscrizione di Verona accende ufficialmente l’atmosfera natalizia con un ricco calendario di appuntamenti che, anche quest’anno, attraversa i quartieri coinvolgendo famiglie, associazioni e realtà sociali del territorio. Nella cornice di un dicembre 2025 ormai entrato nel vivo, le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

natale entra vivo terzaTreviglio entra nel vivo del Natale con musica, laboratori e solidarietà - La prima data centrale è quella di sabato 13 dicembre, quando Santa Lucia tornerà in piazza Garibaldi riempiendola dell’atmosfera più attesa dai più piccoli ... Si legge su bergamonews.it

natale entra vivo terzaMeraviglioSA Città del Natale Salerno: al via i mercatini - MeraviglioSA Città del Natale Salerno, al via l’allestimento dei mercatini natalizi: artigiani, laboratori e area bimbi con Babbo Natale MeraviglioSA ... Riporta zon.it