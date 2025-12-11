Il Natale arriva a Roma | il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini

A Roma, il Natale si avvicina e il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini, offrendo un'atmosfera festosa tra profumi, colori e sapori autentici. Un'occasione per immergersi nella magia delle festività e scoprire le eccellenze gastronomiche della tradizione romana.

Roma si prepara a immergersi nella magia delle festività natalizie e, come ormai tradizione, il CAR apre le sue porte al pubblico, trasformandosi in un vivace crocevia di profumi, colori e sapori autentici. L’appuntamento al Mercato Ittico è in via della Tenuta del Cavaliere 1 per sabato 13. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica 21 dicembre, la magia del Natale arriva a Tatti Tra artigianato, vin brulé e le melodie natalizie del Coro San Martino Roccatederighi ti aspettiamo in Piazza della Cisterna per un pomeriggio all'insegna dello spirito natalizio ore 15.00 inizio - facebook.com Vai su Facebook

A Natale arriva il Panettone: le nostre scelte tra artigianalità e originalità - Corriere del Vino Vai su X

Natale a Roma: la ruota panoramica mobile più alta d’Italia arriva all’Eur - Alta 50 metri e capace di ospitare 198 persone per giro, la nuova attrazione regalerà viste spettacolari sulla città, diventando il cuore delle feste ... Riporta quotidiano.net

Luminarie e luci di Natale: dove ammirarle a Roma - Roma si illumina per le feste indossando il suo abito più bello: da Piazza Navona a Piazza San Pietro, ecco le luminarie e gli addobbi più belli. Riporta siviaggia.it