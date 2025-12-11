Il Napoli va ko in Champions a Lisbona vince il Benfica 2-0

Il Napoli cade in trasferta a Lisbona contro il Benfica nella sesta giornata di Champions League. La sconfitta per 2-0 complica la situazione della squadra di Conte, che rimane a 7 punti e vede difficile il suo cammino nel torneo. Un match che mette in evidenza le difficoltà dei partenopei in questa fase della competizione europea.

La squadra di Conte resta a 7 punti e si complica la vita LISBONA (PORTOGALLO) - Napoli ko a Lisbona con il Benfica nella sesta giornata della league phase di Champions. La squadra di Conte perde 2-0 con i lusitani e incassa la terza sconfitta nella manifestazione, dopo quelle con Manchester City e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Napoli va ko in Champions, a Lisbona vince il Benfica 2-0

Il Napoli va ko in Champions, a Lisbona vince il Benfica 2-0 - LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Napoli ko a Lisbona con il Benfica nella sesta giornata della league phase di Champions. Si legge su iltempo.it

Conte dopo il ko in Champions del Napoli: “Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato” - 0 dal Benfica, e ora si è complicato tremendamente il cammino in Champions League ... Lo riporta fanpage.it

CHAMPIONS LEAGUE | Benfica-Napoli 2-0. La squadra di Mourinho batte quella di Conte con i gol di Rios e Barreiro. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Delusione Champions per il #Napoli. Gli azzurri sconfitti dal Benfica fuori casa per 2-0. I portoghesi battono i partenopei con un gol di Rios al ‘20 e il raddoppio di Barreiro al ‘49. Il percorso degli uomini di Conte nella massima competizione europea ora si com - facebook.com Vai su Facebook