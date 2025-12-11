Il Napoli sembra stanco e svuotato mentalmente

Il Napoli appare stanco e privo di slancio, entrando in campo con ritardo e poca determinazione. Il Benfica, compatto e deciso, sfrutta gli errori degli avversari per capitalizzare e conquistare una vittoria importante, grazie a due reti frutto di disattenzioni difensive. La partita evidenzia le difficoltà della squadra partenopea in questa fase.

Il Napoli entra tardi e male in campo, il Benfica compatto e tignoso approfitta degli errori per vincere con due reti frutto di due svarioni. Nella prima mezz'ora gli azzurri compiono errori di interdizione e anche in difesa da far riaffiorare i fantasmi di Eindhoven, poi riesce a compattarsi trovando anche azioni pericolose. La squadra che ha vinto 5 partite consecutive sembra stanca e un po' svuotata mentalmente, i portoghesi con esperienza ne approfittano. Nel primo tempo il Napoli entra male in campo. Il Benfica palleggia ma non incide in modo pericoloso fino alla sequenza di tre regali azzurri.

