Il Napoli cade a Lisbona | al Benfica di Mou basta un gol per tempo
Il Napoli stecca in trasferta a Lisbona, subendo una sconfitta contro il Benfica. La partita si conclude con un gol per tempo a favore dei padroni di casa, segnando la terza battuta d'arresto stagionale in Champions League per gli azzurri, tutte in trasferta.
Brutta sconfitta per il Napoli in Champions League, la terza stagionale, tutte maturate in trasferta. Gli azzurri cadono al Da Luz di Lisbona per 2-0 contro il Benfica di José Mourinho in una serata da dimenticare. Gli azzurri falliscono l'approccio al match e subiscono un gol per tempo, con una.
Champions League, il Napoli cade a Lisbona - Appuntamento rinviato, dunque, per la prima vittoria in trasferta in Europa per ...
Benfica-Napoli diretta Champions League: Mourinho batte Conte a Lisbona LIVE - Grande sfida al Da Luz di Lisbona valida per la sesta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ...
