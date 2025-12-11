Il mosaico di Porta Adriana Oltre 700 firme in Comune perché il pavimento resti FdI contro le ‘mostresse’

Le oltre 700 firme raccolte a sostegno della proposta di lasciare il pavimento di mosaico di Nicola Montalbini all’interno di Porta Adriana per sempre, sono state depositate in Comune da Michele Babini, titolare della gelateria ’Panna e fragola’ di piazza Baracca e tra i promotori, insieme ad altri commercianti della zona, della petizione avviata pochi giorni dopo l’inaugurazione del pavimento musivo. L’opera, realizzata in collaborazione con il Gruppo Mosaicisti e gli studenti dell’Accademia, è nata infatti come installazione temporanea nell’ambito della Biennale del mosaico e, secondo il programma, dovrebbe essere rimossa il 18 gennaio, quando si concluderà la Biennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mosaico di Porta Adriana. Oltre 700 firme in Comune perché il pavimento resti. FdI contro le ‘mostresse’

