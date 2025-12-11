il montevarchi punta al poker con mencagli

Il Montevarchi si prepara a chiudere l’anno con una vittoria, puntando al poker sotto la guida di Mencagli. Dopo il successo contro il Siena e il ritorno al Brilli Peri, la squadra si appresta ad affrontare l’ultima trasferta del 2023 a Ghivizzano, nello stadio recentemente intitolato a Elso e Rolando Bellandi, figure importanti della comunità locale.

Confortato dalla buona prestazione con il Siena che ha fruttato il ritorno al successo al Brilli Peri dopo una lunga astinenza, il Montevarchi sta preparando l'ultima trasferta dell'anno solare allo stadio Carraia di Ghivizzano, intitolato di fresco a Elso e Rolando Bellandi, personalità di spicco della comunità lucchese nella Media Valle del Serchio. Nelle sfide esterne con il Ghiviborgo gli aquilotti vantano precedenti di tutto rispetto anche quando l'avversario si presentava all'appuntamento con una classifica migliore dei rossoblù. Vale la pena di ricordare, anzi, che i valdarnesi hanno vinto tutte le tre gare esterne con i lucchesi: la prima il 6 gennaio 2019, 1-0 con rete di Essoussi e il confronto si giocava a Borgo a Mozzano; la seconda e la terza (a Ghivizzano) rispettivamente il 10 marzo 2024 (2 -1 ) e il 19 gennaio di quest'anno (1-0).