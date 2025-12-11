Il misterioso silenzio di Maven | la sonda marziana che non risponde più Cosa è successo?

La sonda MAVEN, in orbita attorno a Marte da oltre dieci anni, ha interrotto improvvisamente le comunicazioni con la Terra. La NASA ha confermato il misterioso silenzio, sollevando interrogativi sul suo stato e sulle cause di questa inattesa perdita di contatto.

Roma, 11 dicembre 2025 – La NASA ha annunciato di aver perso ogni comunicazione con MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), la sonda in orbita intorno a Marte da oltre un decennio. L'allarme è scattato il 6 dicembre, quando la navicella sarebbe dovuta tornare a "farsi sentire" dopo aver attraversato il lato nascosto del pianeta rosso. Il blackout radio è invece proseguito, lasciando gli ingegneri senza indizi affidabili. Telemetria ok, poi il buio. Poche ore prima del silenzio, Maven aveva inviato dati regolari: tutti i sistemi risultavano in ordine. Il passaggio dietro Marte, routine per l'orbita dell'orbiter, aveva momentaneamente interrotto le comunicazioni, come sempre accade quando il pianeta blocca le onde radio.

