Il miglior cibo? Ferrara nella top 20 mondiale Battute New York Pechino Mosca e Porto

Ferrara si distingue nella scena gastronomica internazionale, entrando nella top 20 mondiale per il miglior cibo. La città emiliana contribuisce al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, affermandosi tra le mete più apprezzate da appassionati e gourmet di tutto il mondo.

La cucina italiana diventa patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, anche grazie a Ferrara. E' proprio il caso di dirlo. A certificarlo, infatti, è la guida 'Taste Atlas', che ogni anno stila la classifica delle cento città del mondo in cui si mangia meglio. E negli ultimi dodici mesi la.

