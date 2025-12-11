Il messaggio truffa che ruba i profili su whatsapp fate attenzione | come funziona

Un messaggio truffa su WhatsApp può sembrare innocuo, ma nasconde un pericolo reale: il furto del profilo. Questa tecnica fraudolenta sfrutta i contatti conosciuti per ingannare gli utenti e compromettere la loro sicurezza online. È importante conoscere come funziona per riconoscere e prevenire queste truffe, proteggendo così i propri dati e la propria privacy.

– Capita in un momento qualunque: stai guardando il telefono e ti arriva un messaggio da un contatto che conosci, uno di quelli che hai salvato da anni. Nessun allarme, nessun tono sospetto. Solo una richiesta rapida, quasi imbarazzata: «Ti ho inviato un codice per sbaglio, puoi rimandarmelo?». Dietro quell’apparente normalità, però, si nasconde una delle truffe più longeve e subdole che ciclicamente tornano a mietere vittime: la truffa del codice a sei cifre di WhatsApp, tornata in forte crescita secondo la Polizia Postale di Cremona. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il messaggio truffa che ruba i profili su whatsapp, fate attenzione: come funziona

ATTENZIONE: CONTINUA LA TRUFFA DEI MESSAGGI Vi avevamo già avvisati il 14 novembre scorso, ma visto che la truffa che vi spiegheremo in seguito prosegue, lo ripetiamo anche oggi: Se dovesse arrivarvi un messaggio con scritto " - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News

Leggi anche: Con la truffa del finto incidente ruba la fede d’oro a una 92enne invalida | preso

Il messaggio truffa che ruba i profili WhatsApp: come funziona - L’obiettivo è rubare il profilo WhatsApp della vittima, ma non è così semplice riconoscere che si tratta di ... Secondo fanpage.it

Allerta furti di account WhatsApp: la truffa che ruba profili - Negli ultimi mesi aumentano le segnalazioni di utenti ingannati da messaggi sospetti che permettono ai malintenzionati di prendere il controllo, con rischi di frodi e richieste di riscatto ... Da laprovinciacr.it