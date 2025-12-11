Il messaggio del maestro Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala | Tornerò sul podio molto presto

Il maestro Riccardo Chailly, colpito da un malore durante una rappresentazione alla Scala, rassicura i suoi fans con un messaggio di ottimismo. Dopo l'episodio, Chailly ha dichiarato che tornerà presto sul podio, confermando la sua determinazione e il suo impegno nel mondo della musica.

Il maestro Riccardo Chailly è stato colpito ieri da un malore durante la direzione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk al Teatro alla Scala. Ora si trova ora in condizioni stabili al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Ha voluto rilasciare un messaggio ai colleghi e il pubblico: «Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento – recita un messaggio del maestro diffuso sui canali social del teatro milanese -: sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero rassicurare tutti: tornerò sul podio molto presto ». 🔗 Leggi su Open.online

Riccardo Chailly a casa dopo la notte in ospedale. Forse già sabato sul podio della Scala - Ha trascorso la notte in ospedale al Centro Cardiologico Monzino il maestro Riccardo Chailly che ieri ha avuto un malore mentre ieri al teatro alla Scala dirigeva 'Una lady Macbeth del distretto di ... Riporta ansa.it

Riccardo Chailly è tornato a casa dopo il malore che lo aveva colpito alla Scala - Il 10 dicembre, durante la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk al Teatro alla Scala, Riccardo Chailly aveva mostrato segni di affaticamento ed era stato portato in osp ... Si legge su tg24.sky.it