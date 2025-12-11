Il lupo non è più una specie rigorosamente protetta | soddisfazione da parte della Coldiretti

Il Parlamento italiano ha deciso di declassare il lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”, una scelta che segna un cambiamento importante per il Trentino. La decisione, accolta con soddisfazione dalla Coldiretti, avrà ripercussioni significative sulla gestione degli allevamenti di montagna e sulla convivenza con questa specie.

La decisione del Parlamento italiano di recepire il declassamento del lupo da specie "rigorosamente protetta" a "protetta" rappresenta, per il Trentino, un segnale atteso da tempo e destinato a incidere concretamente sulla vita degli allevatori di montagna. In un territorio come il nostro, dove.

