Il Lisippo si veste da Babbo Natale | ironia fanese sulla gaffe mondiale di Pesaro

Il Lisippo di Pesaro si trasforma in Babbo Natale, attirando l’attenzione e suscitando ironia tra i cittadini. L’iniziativa, avvenuta giovedì 11 dicembre 2025, ha suscitato commenti e battute, evidenziando il tono scherzoso e giocoso dell’evento. Un gesto che ha catturato l’interesse della comunità locale, tra curiosità e divertimento.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 11 dicembre 2025 – Da qualche giorno il Lisippo si è vestito da Babbo Natale. O meglio, qualcuno lo ha vestito. Nella notte, un burlone con senso dell’ironia decisamente sviluppato ha infilato giacca e cappellino rossi bordati di pelo bianco, pantaloni coordinati e cintura nera alla copia dell’Atleta di Fano collocato alla fine della passeggiata sul mare dedicata allo scultore greco. L’alba ha regalato ai primi camminatori marinari una scena degna delle cartoline d’antan: il giovane eroe bronzo-marino, nudo per definizione, travestito da Santa Claus e affacciato sul mare con aria serissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Lisippo si veste da Babbo Natale: ironia fanese sulla gaffe mondiale di Pesaro

