Il Libro dei Fatti 2025 Dall’Italia e dal mondo un anno di avvenimenti

Il Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35ª edizione, offre un resoconto dettagliato degli eventi più significativi che hanno segnato l’Italia e il mondo nel biennio 2024-2025, fornendo uno sguardo completo sulle principali vicende politiche, economiche e sociali di questo periodo.

Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, che racconta il mondo e l'Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, la novità principale è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti dell'anno precedente, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre. In copertina, Armani, Sinner, Trump e Meloni, o Mattarella, Papa Leone XIV, Pausini e Cortellesi, i Giochi Olimpici Milano-Cortina e una immagine di guerra che richiama i conflitti in Ucraina e Palestina. L'annuario si arricchisce con quattro dossier tematici: Sostenibilità, tra transizione energetica, ambiente e innovazione; Economia globale, con analisi sui mercati, le catene del valore e i nuovi equilibri internazionali; Geopolitica, dedicato ai conflitti in corso, alle relazioni tra potenze e alla sicurezza globale; Giubileo 2025, con un focus sul significato culturale, sociale ed economico dell'Anno Santo.

