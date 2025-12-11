Il gusto della luce | viaggio nelle tradizioni culinarie della festa di Santa Lucia

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, una festività ricca di tradizioni e simbolismi. Questo articolo esplora le radici culturali e le specialità gastronomiche legate a questa festa, offrendo uno sguardo affascinante sulle usanze e i piatti che rendono unica questa ricorrenza nel panorama italiano ed europeo.

La festa di Santa Lucia, celebrata il 13 dicembre, è uno degli appuntamenti più antichi e radicati nel calendario popolare italiano ed europeo. Prima della riforma gregoriana del 1582, quella data coincideva con il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno: non sorprende che attorno a questa ricorrenza si siano stratificate tradizioni legate alla luce, al fuoco e soprattutto al cibo, simbolo di rinascita in una stagione dominata dal buio. Le tradizioni culinarie della festa di Santa Lucia sono infatti un mosaico affascinante che unisce Sicilia, Veneto, Lombardia, Trentino e perfino Svezia, con ricette che variano da piatti poverissimi a dolci simbolici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il gusto della luce: viaggio nelle tradizioni culinarie della festa di Santa Lucia

