il gruppo gedi verso un editore greco

Il gruppo Gedi, controllato dalla famiglia Elkann tramite Exor, è uno dei principali operatori nel panorama editoriale italiano, pubblicando quotidiani come La Repubblica e La Stampa. Recentemente, si vocifera di un possibile passaggio di proprietà verso un editore greco, suscitando interesse e curiosità sul futuro della gestione e delle strategie del gruppo.

Il gruppo editoriale Gedi pubblica La Repubblica e La Stampa ed è controllato dalla famiglia Elkann tramite Exor. Gedi è al centro di una trattativa. In ballo ci sarebbe la vendita al greco Antenna di Theo Kyriakou. L'operazione coinvolge principalmente La Repubblica, le radio e le attività digitali, con un'offerta intorno ai 140 milioni di euro. John Elkann ha declinato la proposta di Leonardo Maria Del Vecchio, che valeva 140 milioni per l'intero gruppo. Le negoziazioni con Antenna procedono senza alternative, nonostante voci su altri interessati. I ricavi di Gedi nel 2024 mostrano perdite nei quotidiani.

Il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini convoca i vertici di Gedi e i Cdr. "In relazione alla vicenda della cessione delle due testate del gruppo". #ANSA Vai su X

Lo ha deciso l’assemblea dei giornalisti per protestare contro il tentativo della proprietà di vendere il giornale, insieme a tutte le altre testate del gruppo GEDI - facebook.com Vai su Facebook

