Il gruppo Gedi verso un editore greco

11 dic 2025

Il gruppo Gedi, controllato dalla famiglia Elkann tramite Exor, è uno dei principali operatori nel panorama editoriale italiano, pubblicando quotidiani come La Repubblica e La Stampa. Recentemente, si vocifera di un possibile passaggio di proprietà verso un editore greco, suscitando interesse e curiosità sul futuro della gestione e delle strategie del gruppo.

Il gruppo editoriale  Gedi pubblica  La Repubblica  e  La Stampa  ed è controllato dalla famiglia Elkann tramite Exor. Gedi è al centro di una trattativa. In ballo ci sarebbe la vendita al greco Antenna di  Theo Kyriakou. L’operazione coinvolge principalmente La Repubblica, le radio e le attività digitali, con un’offerta intorno ai 140 milioni di euro.  John Elkann  ha declinato la proposta di  Leonardo Maria Del Vecchio, che valeva 140 milioni per l’intero gruppo. Le negoziazioni con Antenna procedono senza alternative, nonostante voci su altri interessati. I ricavi di Gedi nel 2024 mostrano  perdite nei quotidiani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

