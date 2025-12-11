Il greco Pierrakakis eletto nuovo presidente dell’Eurogruppo

I ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno eletto Kyriakos Pierrakakis, ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia, come nuovo presidente dell’Eurogruppo durante una riunione a Bruxelles. La nomina rappresenta un importante momento di leadership all’interno dell’Unione economica europea.

Bruxelles, 11 dic. (askanews) – I ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno eletto, oggi a Bruxelles, Kyriakos Pierrakakis, Ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia, Presidente dell’Eurogruppo. Il nuovo Presidente entrerà in carica il 12 dicembre 2025 e ricoprirà il suo mandato per due anni e mezzo. La prima riunione dell’Eurogruppo sotto la presidenza di Pierrakakis è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026. In lizza c’era anche un altro candidato, il vicepremier e ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem. A favore di Pierrakakis si era dichiarato, tra gli altri, il ministro tedesco delle Finanze, Lars Klingbeil, parlando alla stampa al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo, questo pomeriggio a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

