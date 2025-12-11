Il greco Pierrakakis è stato eletto presidente dell’Eurogruppo
Kyriakos Pierrakakis, ministro dell’Economia greco e membro di Nuova Democrazia, è stato eletto presidente dell’Eurogruppo, l’organismo che riunisce i ministri della zona euro per affrontare questioni legate alla moneta unica. La sua nomina rappresenta un importante passo nel panorama europeo, sottolineando il ruolo della Grecia nell’ambito delle politiche economiche dell’Eurozona.
Kyriakos Pierrakakis, ministro dell’Economia della Grecia ed esponente di Nuova Democrazia (che fa parte del Partito Popolare Europeo ), è stato eletto presidente dell’Eurogruppo, cioè l’organo informale che riunisce i ministri della zona euro per discutere di questioni relative alla moneta comune. L’elezione è avvenuta durante la riunione del coordinamento dei ministri dell’Eurozona a Bruxelles. Pierrakakis succede a Paschal Donohoe, che ricopriva l’incarico dal 2020, e resterà in carica due anni e mezzo: la prima riunione dei ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro sotto la sua presidenza si terrà il 19 gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
