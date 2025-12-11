Il Grande Fratello Vip si fa? Più sì che no Il Gf tradizionale si ferma
Il futuro del Grande Fratello Vip è ancora incerto, con molte voci che ne discutono. A pochi giorni dalla finale di questa edizione, meno seguita rispetto alle precedenti, si inizia a interrogarsi sulla possibilità di una nuova stagione. La domanda che aleggia tra i fan e gli addetti ai lavori è: il reality tornerà o no?
Milano, 11 dicembre 2025 - Il Grande Fratello Vip si farà? A soli quattro giorni dalla finale di una delle edizioni meno seguite dal pubblico del reality show, il pensiero corre già alla prossima edizione. Che però, a differenza di quella attuale, avrà un cast di soli Vip. Interessante sarà capire a questo punto quali saranno i concorrenti. La data. daniele schiavello “A oggi direi più sì che no”: le parole di Pier Silvio Berlusconi sono chiare. Durante il saluto natalizio alla stampa, il patron di Mediaset non si è nascosto e a domanda ha risposto con quel “Più sì che no” sulla messa in onda del reality show che non lascia grande spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I nostri inquilini festeggiano e brindano alla finale! #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Il-brindisi-de… Vai su X
#GrandeFratello: #MariaMonsé contro #IlariaGalassi La Galassi come vi abbiamo già riportato si è sottoposta ad una blefaroplastica. Il chirurgo a cui si è affidata è lo stesso della Monsé. Quello per cui avevano litigato nella casa del GF. La Monsé quindi ha po - facebook.com Vai su Facebook
Il Grande Fratello Vip si fa? “Più sì che no”. Il Gf tradizionale si ferma - Pier Silvio Berlusconi annuncia: “Decideremo entro la prossima settimana, difficile però per una tv commerciale rinunciare a un prodotto del genere” ... Segnala quotidiano.net
Grande Fratello Vip 2026: entra Rocco Siffredi - Rocco Siffredi potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo. Si legge su quilink.it