Il Grande Fratello Vip si fa? Più sì che no Il Gf tradizionale si ferma

Il futuro del Grande Fratello Vip è ancora incerto, con molte voci che ne discutono. A pochi giorni dalla finale di questa edizione, meno seguita rispetto alle precedenti, si inizia a interrogarsi sulla possibilità di una nuova stagione. La domanda che aleggia tra i fan e gli addetti ai lavori è: il reality tornerà o no?

Milano, 11 dicembre 2025 - Il Grande Fratello Vip si farà? A soli quattro giorni dalla finale di una delle edizioni meno seguite dal pubblico del reality show, il pensiero corre già alla prossima edizione. Che però, a differenza di quella attuale, avrà un cast di soli Vip. Interessante sarà capire a questo punto quali saranno i concorrenti. La data. daniele schiavello “A oggi direi più sì che no”: le parole di Pier Silvio Berlusconi sono chiare. Durante il saluto natalizio alla stampa, il patron di Mediaset non si è nascosto e a domanda ha risposto con quel “Più sì che no” sulla messa in onda del reality show che non lascia grande spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net