Il Governo riscrive la Manovra | cedolare secca al 21% solo fino a due appartamenti
Il Governo modifica la Manovra introducendo nuove restrizioni sulla cedolare secca al 21% per gli affitti brevi. La riformulazione del Ddl bilancio limita l’applicazione dell’aliquota agevolata a un massimo di due appartamenti, riducendo così i benefici per i locatori e modificando il quadro normativo sulle locazioni temporanee.
La partita sugli affitti brevi entra nel vivo della manovra. Una riformulazione del governo al Ddl bilancio interviene infatti sulla cedolare secca al 21% per le locazioni brevi, riducendo il numero di appartamenti per cui è possibile applicare l'aliquota agevolata e abbassando la soglia oltre la.
Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #4dicembre: #Manovra, per gli iperammortamenti ci sarà tempo fino al 30 settembre 2028. Stop #Bce sull'oro, il governo riscrive l'emendamento. #Spread BTp-Bund ai minimi da 15 anni.
Affitti brevi, governo cambia la tassazione in manovra: fino a due case cedolare secca al 21% - Cambia la norma sugli affitti brevi in manovra: tassazione al 21% per solo per i primi due appartamenti in locazione breve e obbligo di partita Iva a partire ...
Affitti brevi, si cambia ancora: cedolare secca al 21% anche per la seconda casa (adesso è al 26%) - Dal terzo immobile scatterà la normale tassazione da reddito d'impresa: finora era dal quinto in poi