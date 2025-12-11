Il gorilla che batte il cinque e l'imbarazzante caduta delle volpi | le foto più divertenti del Comedy Wildlife Awards

Le foto vincitrici del Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 catturano momenti esilaranti e sorprendenti della fauna selvatica, tra gorilla che battono il cinque, volpi in imbarazzanti cadute e pesci sorridenti. Scatti che mostrano il lato più divertente e naturale degli animali, regalando sorrisi e meraviglia a chi li osserva.

