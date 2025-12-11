Il giudice sportivo Squalificati tre giocatori del San Marino Inflitta al Sora una multa di 3.500 euro

Il giudice sportivo ha adottato misure disciplinari nei confronti delle squadre e dei giocatori coinvolti nelle recenti partite. Tra le decisioni più rilevanti, tre giocatori del San Marino sono stati squalificati, mentre al Sora è stata inflitta una multa di 3.500 euro. La sanzione più severa riguarda Ale del San Marino, sospeso per tre turni.

Mano pesante del giudice sportivo sul San Marino. Squalificato per tre turni Ale ("per aver colpito un calciatore avversario con un pugno"). Una gara di stop: Badje (Ostiamare), Bianchi (Sammaurese), Imbriola (Fossombrone), Brighi e Gulinatti (San Marino), Ippoliti (UniPomezia), Braconi (Vigor Senigallia). Squalificato per due turni D’Antoni, allenatore dell’Ostiamare, e per una giornata Vagnoni, tecnico del Notaresco. Inflitta una multa al Sora di 3.500 euro "perché si legge nalla motivazione – i suoi sostenitori hanno introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni) nel loro settore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il giudice sportivo. Squalificati tre giocatori del San Marino. Inflitta al Sora una multa di 3.500 euro

Giornata quasi del tutto inoperosa del Giudice Sportivo per quanto riguarda il Girone E. Squalifica per una giornata OMOHONRIA ENDURANCE (VA Sansepolcro) MARINO SIMONE (Follonica Gavorrano) TUTTO QUI ! ! ! - facebook.com Vai su Facebook

Una giornata a #Gila dal giudice sportivo: "Espressioni gravemente irrispettose" Vai su X

Il giudice sportivo. Squalificati tre giocatori del San Marino. Inflitta al Sora una multa di 3.500 euro - Squalificato per tre turni Ale ("per aver colpito un calciatore avversario ... Riporta msn.com

Giudice Sportivo Serie A: tre calciatori squalificati, la decisione su Allegri dopo Milan-Lazio - Le decisioni del giudice sportivo della Lega Calcio dopo il weekend dedicato alla 13a giornata della Serie A: i club multati e chi salterà il prossimo turno. Scrive sport.virgilio.it