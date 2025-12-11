Il Giubileo nei Carceri | le parole di Papa Francesco e l’appello ai governi

Il Giubileo nei Carceri rappresenta un momento di riflessione e speranza, incentrato sulla misericordia e il riscatto. Con l’apertura della Porta santa a Rebibbia, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di essere segni di solidarietà per chi vive nel disagio, invitando anche i governi a sostenere iniziative di recupero e reinserimento sociale.

Il 31 dicembre 2024, Papa Francesco, aprendo la Porta santa nel carcere romano di Rebibbia, disse: "Nell'Anno giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio. Penso ai detenuti che, privi della libertà, sperimentano.

Le principali realtà del volontariato e della società civile lanciano un appello per un atto di clemenza che riduca il sovraffollamento nelle carceri italiane, in vista del Giubileo dei detenuti 2025. Il 6 febbraio 2026 assemblea pubblica a Roma

Carceri, quella porta da aprire ancora. Era il 26 dicembre dello scorso anno quando papa Francesco, con un gesto forte e contro-corrente, in occasione del Giubileo, aprì la Porta Santa

L'appello delle organizzazioni: «Clemenza e umanità nelle carceri» - Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo 2025 chiedeva «iniziative che restituiscano speranza»: parole a cui, a pochi giorni dal Giubileo dei detenuti che si svolgerà dal 12 al 14 dicembre

Verso il Giubileo dei detenuti: le voci di cappellani e volontari - Sant'Egidio: «Attesa che risponde alle aspettative di giustizia e dignità».