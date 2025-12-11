Il giornalismo libero non ha bollini come vorrebbe imporre Macron
Macron vuole l’informazione con il bollino. Non so se l’idea preveda una specie di Michelin della stampa, con una, due o tre penne a segnalare i giornali di qualità ( nessuna per quelli ritenuti inaffidabili), ma la proposta ha già suscitato un coro di proteste. Le testate cosiddette di destra si sono sollevate contro il progetto, perché temono che sia un tentativo per imbavagliarle e delegittimare chi critica il presidente o il governo. È vero che il presidente francese si è affrettato a spiegare che “il bollino di qualità” dovrebbe essere concesso dagli stessi giornalisti e non da un’autorità terza legata all’Eliseo o all’esecutivo, ma c’è il sospetto che si voglia in qualche modo mettere sotto controllo l’informazione, imponendo una visione mainstream. 🔗 Leggi su Panorama.it
