Il gigante dell’atletica Andrei fiorentino d’oro | Uno spettacolo unico Sogno i giochi in città

Nel 1984, a Los Angeles, il mondo dell’atletica assistette all’emergere di Andrei, talento fiorentino considerato

"Non sei un po' piccolo per fare il getto del peso?". Agosto 1984, Olimpiadi di Los Angeles, quel "piccolo" apostrofato così da un ragazzone americano "grosso come un armadio" tanto mingherlino non era: 125 chili per 1,88 di altezza. Si chiama Alessandro Andrei e, seppur "piccolo", pochi giorni dopo vince la medaglia d'oro nel getto del peso con un lancio da 21.26. Andrei è uno dei fiorentini che hanno vinto un oro olimpico, oltre ad aver anche detenuto il record del mondo. "E' un'emozione il passaggio della torcia olimpica da Firenze". Lei ha disputato tre Olimpiadi, campionati del Mondo ed Europei: cos'hanno di particolare i Giochi Olimpici? "Si sente il peso della storia, di un simbolo universale dei valori dello sport".