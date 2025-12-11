Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | aperture straordinarie

Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo offre un’opportunità unica di esplorare uno dei luoghi più affascinanti di Roma. Sabato 27 dicembre 2025, il Fontanone dell’Acqua Paola aprirà eccezionalmente al pubblico, permettendo di scoprire questa gemma nascosta nel cuore della città. Un evento imperdibile per appassionati e visitatori desiderosi di conoscere un angolo di storia e bellezza.

Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Roma. Il Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo aprirà eccezionalmente al pubblico sabato 27 Dicembre 2025. Sarà possibile visitare non solo il celebre monumento barocco, ma anche il piccolo giardino segreto che si cela alle sue spalle, accessibile dalla scalinata di via Garibaldi 30. Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone difficilmente immagina che proprio dietro la sua monumentale facciata si nasconda un’oasi verde dal fascino antico. Questo giardino, risalente al XVII secolo e un tempo parte dell’Orto Botanico di Roma, sorge su una collina artificiale che regala una vista panoramica mozzafiato sulla città eterna. 🔗 Leggi su Funweek.it