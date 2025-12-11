Il giallo | ritrovata in un garage una Fiat 500 crivellata di colpi Nel mirino un operaio

A Trepuzzi, è stata ritrovata una Fiat 500 crivellata di colpi in un garage, sollevando interrogativi su un possibile atto intimidatorio o un avvertimento. Le forze dell'ordine stanno conducendo i necessari accertamenti sulla vettura, lasciando aperti molti punti ancora da chiarire sulla vicenda.

