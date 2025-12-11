Il Gen Cantoni in visita al comando provinciale di Frosinone

Frosinonetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha effettuato una visita al Comando Provinciale di Frosinone, portando i suoi saluti in vista delle imminenti festività natalizie. L'incontro rappresenta un momento di aggregazione e spirito di collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità locale.

Il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, nella mattinata odierna, ha fatto visita al Comando Provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

gen cantoni visita comandoVisita del generale Cantoni al Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone - Il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, nella mattinata odierna, ha fatto visita al Comando ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it

gen cantoni visita comandoCarabinieri, la visita del Generale di Divisione Ugo Cantoni al Comando Provinciale - Nella circostanza ha inteso ringraziare tutto il personale per il proficuo impegno profuso sul territorio pontino ... Scrive latinaoggi.eu