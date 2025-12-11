Il gallo imbecille

Una ricercatrice dell’Università di Padova ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro dal programma europeo per approfondire lo studio della mente dei polli. Questa ricerca mira a comprendere meglio il comportamento e le capacità cognitive di questi uccelli, contribuendo a migliorare anche il benessere animale e le pratiche di allevamento.

Una ricercatrice dell’università di Padova ha vinto un bando europeo da 4 milioni di euro per studiare la mente dei polli. Mi fa piacere, ma, se avessi partecipato io, forse quei soldi li avrebbero dati a me, almeno come “consolazione”. Dovete sapere che io studio da anni galline e galli e la loro intelligenza. Sì, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Il gallo imbecille

"GALLO ROSSO 2 DI FRANCESCO PINNA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il gallo imbecille - Una ricercatrice dell’università di Padova ha vinto un bando europeo da 4 milioni di euro per studiare la mente dei polli. Secondo ilnotiziario.net