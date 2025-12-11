Il frigo va pulito ogni settimana o ogni mese? Dipende da cosa ci conservi dentro

Pulire il frigorifero è fondamentale per mantenere l'igiene e la freschezza degli alimenti. La frequenza ideale dipende dal tipo di prodotti conservati: alcuni richiedono una pulizia settimanale, altri meno frequentemente. Scopri come e quando intervenire per garantire sempre un frigorifero pulito e sicuro.

Pulire il frigorifero non è solo una questione di igiene generale, ma un'operazione la cui frequenza deve essere calibrata in base al tipo di alimenti che si conservano abitualmente. Secondo gli esperti, non esiste una regola universale valida per tutti: la periodicità della pulizia dipende direttamente dalla deperibilità dei prodotti che occupano i ripiani del nostro elettrodomestico. Se il frigorifero contiene principalmente carne cruda, uova e altri alimenti a lunga conservazione, una pulizia mensile risulta sufficiente per mantenere standard igienici adeguati. Quando invece la maggior parte dello spazio è occupata da frutta e verdura, che richiedono maggiore attenzione e tendono a deteriorarsi più rapidamente, l'intervallo consigliato si riduce a due settimane.

