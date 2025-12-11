Il ferry Marco Polo 1 rientra a Venezia completamente rinnovato

Veneziatoday.it | 11 dic 2025

Dopo un anno e mezzo in manutenzione la nave traghetto Marco Polo 1 ritorna a Venezia. Actv l'aveva inviata al cantiere S&Y di Brindisi per una importante operazione di refitting e ne riprenderà possesso all’inizio della prossima settimana, per poi procedere con gli ultimi lavori nei propri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

