Il dt Cianni al lavoro per arricchire la rosa Neglia? Mi piace ma nella Recanatese il ruolo è coperto

Il tecnico Josè Cianni lavora per rafforzare la rosa della Recanatese, valutando le possibilità di mercato e le esigenze della squadra. Tra il successo di Sora e l'impegno imminente contro il Teramo, la formazione marchigiana si prepara a un periodo cruciale, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse a disposizione e affrontare al meglio le sfide future.

Lo "stato dell'arte" in casa Recanatese con il dt Josè Cianni, a metà strada tra il pesantissimo successo di Sora e la prospettiva di affrontare il Teramo, ossia la compagine indubbiamente più in forma del momento. Partiamo dal mercato e dalla situazione di stallo per l'arrivo di un nuovo attaccante anche se altre trattative, ovviamente, restano in piedi: "Le situazioni nel calcio possono cambiare molto velocemente e, tra le altre cose, la prima punta che cercavamo l'abbiamo trovata in casa visto il rendimento di Pierfederici che può essere sorprendente solo per chi non lo conosceva a fondo. Stiamo parlando con l'allenatore Savini con un'ottica però diversa".