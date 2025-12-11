Il dossier sui pesticidi di Legambiente | frutta e ortaggi ancora a rischio Il 48% dei prodotti esaminati contiene uno o più fitofarmaci

Il rapporto di Legambiente evidenzia come il 48% dei campioni analizzati di frutta, ortaggi e altri alimenti contenga pesticidi. Su un totale di 4.682 campioni esaminati, i risultati sottolineano la presenza ancora significativa di fitofarmaci nei prodotti di consumo quotidiano, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare.

Sono 4.682 i campioni analizzati tra frutta, ortaggi, cereali, prodotti trasformati e alimenti di origine animale, con risultati preoccupanti. Perché se oltre la metà di quelli provenienti da agricoltura convenzionale risulta priva di pesticidi (50,94%, meno però dell'anno prima, 57,32%), dall'altro il 48% contiene tracce di uno (il 17,33%) o più fitofarmaci: questi ultimi rappresentano ben il 30,6% del campione (con un incremento del 14,93% rispetto all'anno precedente). È quanto emerge dal dossier "Stop pesticidi nel piatto 2025 di Legambiente", realizzato con il sostegno di AssoBio e Consorzio Il Biologico.

