Il Dna di Sempio era ovunque scintille su Garlasco | quei muri nelle indagini

L'ultima puntata di Ignoto X approfondisce il caso di Garlasco, focalizzandosi sul ruolo del computer di Chiara Poggi e sulle tracce di DNA trovate. La discussione si concentra sulle indagini e sui possibili spunti che potrebbero aver influenzato l'esito del processo, evidenziando i dettagli emersi e le controversie legate alle prove.

Tutto il caso di Garlasco ruota intorno al computer di Chiara Poggi, e non a quello di Alberto Stasi? Si ragiona di questo nell'ultima puntata di Ignoto X, il programma condotto da Pino Rinaldi su La7 giovedì 11 dicembre. Nel corso della trasmissione il giornalista intervista Gennaro Cassese, che nel 2007 era a capo dei carabinieri di Vigevano incaricati delle indagini. Nelle nuove indagini la Procura di Pavia parla di nuovi elementi sul possibile movente di Andrea Sempio. "Nel computer di Chiara ci sono dei filmati, dei filmati intimi di Chiara con Alberto. Quel computer viene utilizzato da Marco Poggi e dagli amici di Marco Poggi - osserva Rinaldi - La difesa di Sempio dice che se il Dna è arrivato sulle unghie di Chiara Poggi è perché magari ha toccato gli stessi tasti che Sempio aveva utilizzato magari il pomeriggio prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il Dna di Sempio era ovunque", scintille su Garlasco: quei "muri" nelle indagini

