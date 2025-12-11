Il disagio socio-educativo colpisce le città del Sud quattro volte più del Nord Il rapporto Openpolis mostra divari tra metropoli e quartier

Il rapporto "Giovani e periferie" presentato l'11 dicembre alla Camera dei Deputati dall'Osservatorio promosso da Con i bambini e Openpolis documenta le disuguaglianze territoriali che pesano sulla condizione educativa dei più giovani. L'indagine analizza in modo sistematico la situazione di 14 città metropolitane italiane, quartiere per quartiere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'Istat rende disponibili i primi risultati di un progetto volto a misurare il disagio socio-economico degli individui in diversi comuni d'Italia. Attraverso 9 indicatori e un Indice di Disagio Socio-Economico (IDISE) vengono mappate le aree critiche a livello sub-comunale.

Online i risultati di un progetto che misura il disagio socio-economico di individui e famiglie a livello sub-comunale per un insieme di comuni. Presentiamo i dati relativi a Verona.

I giovani nelle periferie scontanto troppe disparità. Ecco dove il disagio colpisce di più - Il rapporto Giovani e Periferie di "Con i bambini" e Openpolis dimostra che l'abbandono scolastico è maggiore nelle aree disagiate delle città.

Disagio psicologico e sociale. Colpisce il 37% delle donne che si rivolgono a un ambulatorio di ginecologia - Sono alcuni dei dati che emergono da una ricerca condotta da esperti dell'Università Cattolica e Fondazione Policlinico.