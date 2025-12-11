Il direttore d' orchestra ha passato la notte al Centro Cardiologico Monzino di Milano | valori buoni e nuova terapia in giornata

Il direttore d'orchestra ha trascorso la notte al Centro Cardiologico Monzino di Milano, con valori stabili e una nuova terapia in giornata. Dopo il successo della Prima, la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk si è rivelata una serata caratterizzata da forte tensione.

Dopo il grande successo della Prima, la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk si è trasformata in una serata di forte tensione. L'opera è stata interrotta al secondo intervallo a causa di un malore improvviso del direttore d'orchestra della Scala, Riccardo Chailly. Già prima dell'inizio dello spettacolo circolavano timori sulle sue condizioni: il primo atto era filato liscio, ma l'intervallo successivo si era inspiegabilmente prolungato. Al rientro in buca, Chailly appariva affaticato, e con il passare dei minuti il suo malessere è diventato evidente. Nonostante tutto, il maestro ha scelto di proseguire fino alla conclusione del secondo atto, quando la stanchezza lo ha costretto a fermarsi.

