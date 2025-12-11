Il ‘Cuore capovolto’ di Barbato | presentazione alla Mondadori

Paola Barbato presenta il suo nuovo romanzo, ‘Cuore capovolto’, alla libreria Mondadori di Forlì nell’ambito della rassegna ‘Autori in libreria’. L’appuntamento è alle 18, offrendo l’opportunità di scoprire l’ultima opera dell’autrice, pubblicata da Neri Pozza.

Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Autori in libreria’: alle 18, presso la Mondadori Bookstore del Mega Forlì, sarà ospite Paola Barbato per presentare il suo ultimo romanzo ‘ Cuore capovolto ’, edito da Neri Pozza. L’autrice, già nota al pubblico per la sua attività di sceneggiatrice di fumetti e per i numerosi romanzi noir e thriller, accompagnerà i lettori in un viaggio dentro le zone più oscure della psiche e della rete, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sottile e inquietante. Il protagonista è Alberto Danini, agente del Servizio Centrale Operativo ed esperto informatico, che si muove nei meandri del web fingendosi un adolescente fragile per smascherare i predatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it