Il cruccio della Lega e di Piantedosi Gli scontenti della sicurezza

La Lega e Matteo Piantedosi sono alle prese con le tensioni interne legate alla gestione della sicurezza. Tra proposte legislative e confronti politici, il tema rimane al centro dell’attenzione, evidenziando le sfide e le divergenze all’interno del partito e nei rapporti con le altre forze politiche.

È il cruccio di Matteo Piantedosi. L'altra battaglia della Lega no armi, che presenta leggi, fa conferenza stampa e proposte, chiede: sicurezza, sicurezza, sicurezza. Ma da un paio di giorni i principali sindacati delle Forze dell'ordine si lamentano. Dicono che il governo fa promesse, concede attestati di stima e aperture. Servono però anche i fatti e, lamentano i sindacalisti, per ora non sono sufficienti. Chiedono correzioni in manovra a cominciare dalle pensioni. Nelle prossime ore potrebbero arrivare gli emendamenti del governo, ma a Palazzo Chigi sono vari i nodi da sciogliere. Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, già prefetto a Roma, a Bologna e a Lodi, si è difeso: "Abbiamo ribadito l'impegno del governo a continuare a valorizzare le nostre forze di polizia rinnovando ancora il contratto di lavoro per il prossimo triennio, con una sollecitudine mai registrata in passato, e destinando loro risorse per il lavoro straordinario e per una migliore previdenza".

