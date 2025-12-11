Il Conte d’Europa è un flop totale | 115 milioni ma Champions a rischio

Il rendimento del Napoli in Champions League ha suscitato grande delusione, con il club al 24° e ultimo posto utile per i playoff. Con un investimento di 115 milioni, il progetto europeo del Conte d’Europa sembra fallito, mettendo a rischio la sua partecipazione alla competizione. Quest’anno ha confermato l’esistenza di due diverse versioni di Antonio Conte.

L'ennesima conferma si è avuta quest'anno: il suo Napoli occupa attualmente il 24esimo e ultimo posto utile per accedere almeno ai playoff Quest'anno abbiamo avuto la conferma, l'ennesima, che esistono due Antonio Conte. Il grande Conte che vince, se non stravince i campionati (6 in carriera) e il piccolo Conte che a livello internazionale fa spesso brutte figure. L'ultima, in casa del Psv, è recentissima, ma andando più indietro si possono ricordare le eliminazioni ai gironi con Juventus e Inter. Conte grande in campionato e piccolo in Europa: 115 milioni ma Champions a rischio (AnsaFoto) – Calciomercato.