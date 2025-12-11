Il Consiglio d’Europa di fronte all’offensiva di Italia e Danimarca

11 dic 2025

Il Consiglio d’Europa si trova ad affrontare una crescente preoccupazione per le azioni di Italia e Danimarca, considerate da alcuni come una minaccia allo stato di diritto. L’organismo internazionale, che tutela i diritti e le libertà fondamentali, ha iniziato a monitorare da vicino le recenti evoluzioni nei due paesi, evidenziando tensioni e sfide per i principi democratici.

L’attacco al cuore dello stato di diritto è arrivato al Consiglio d’Europa. Ieri nell’ambito dell’organismo internazionale – da non confondere con istituzioni comunitarie come il Consiglio Ue o quello europeo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

