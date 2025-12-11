Il Consiglio d’Europa di fronte all’offensiva di Italia e Danimarca

Il Consiglio d’Europa si trova ad affrontare una crescente preoccupazione per le azioni di Italia e Danimarca, considerate da alcuni come una minaccia allo stato di diritto. L’organismo internazionale, che tutela i diritti e le libertà fondamentali, ha iniziato a monitorare da vicino le recenti evoluzioni nei due paesi, evidenziando tensioni e sfide per i principi democratici.

L'attacco al cuore dello stato di diritto è arrivato al Consiglio d'Europa. Ieri nell'ambito dell'organismo internazionale – da non confondere con istituzioni comunitarie come il Consiglio Ue o quello europeo

L'asse Meloni-Frederiksen sull'immigrazione al Consiglio d'Europa: espulsioni e modello Albania

Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale. Il documento mira a "elaborare un modello" che non leda il rispetto dei diritti umani