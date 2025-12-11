Il comico toscano protagonista assoluto in tv con il suo monologo tra gaffe e polemiche

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il monologo di Roberto Benigni, “Pietro – un uomo nel vento”. Tra gaffe e polemiche, il comico toscano ha catturato l’attenzione del pubblico, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto sulla scena televisiva e negli ascolti.

C on il suo one man show Pietro – un uomo nel vento, andato in onda su Rai 1 ieri sera 10 dicembre, Roberto Benigni è stato il re per una notte anche negli ascolti. Il comico toscano ha regalato al suo affezionato pubblico un monologo ininterrotto di due ore, affrontando temi complessi come la fede e importanti riflessioni filosofiche sulla fragilità umana, non senza la sua immancabile dose di ironia. Il pubblico dei social si è diviso tra entusiasmi e critiche feroci, a cominciare dalla sua incredibile gaffe al Tg1. Roberto Benigni sbaglia a salutare il Papa: la gaffe al Tg1 X Leggi anche › “Pietro, un uomo nel vento”: Roberto Benigni torna su Rai 1 con uno spettacolo sul primo Papa Roberto Benigni ieri sera con Pietro: ascolti e polemiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il comico toscano protagonista assoluto in tv con il suo monologo (tra gaffe e polemiche)

